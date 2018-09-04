За кожей предложили ухаживать с помощью майорана и иммортеля

Бренд L'Occitane представил новое средство ухода за кожей лица — ночной эликсир «Мгновенная перезагрузка кожи». Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 сентября.

Ночной эликсир с золотистыми капсулами воздействует на кожу во время сна и подготавливает кожу к нанесению других средств ухода, действуя как активатор, увеличивающий их эффективность и способствующий более глубокому проникновению. Средство подходит к любой линии ухода за лицом L’Occitane.

Фото: L'Occitane 1 /2

Три основных ингредиента средства: экстракт акмеллы (расслабляет мышцы лица и разглаживает кожу), экстракт майорана (пробуждает клетки кожи в дерме и подготавливает ее к дальнейшим этапам ухода), эфирное масло иммортеля (обладает антиоксидантным действием и восстанавливает гидролипидную пленку).

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При разработке элексира компания L’Occitane получила восемь новых патентов. Комплекс трех активных ингредиентов и двух необычных текстур обеспечивает результат. Двойная текстура масла-сыворотки направленно действует на кожу. Капсулы масла иммортеля проникают в глубокие слои эпидермиса, а насыщенная экстрактами майорана и акмеллы текстура сыворотки быстро впитывается в кожу.

Косметическая компания L'Occitane основана Оливье Боссаном (Olivier Baussan) в Провансе (Франция) в 1976 году. Выпускает средства по уходу за кожей лица и тела, уходу за волосами, а также парфюмерию и ароматические средства для дома (саше, свечи, диффузоры). В состав средств входят натуральные компоненты. В 2006 году компания основала благотворительный фонд для помощи людям с нарушениями зрения, а также с целью экономической эмансипации женщин из Буркина-Фасо.

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