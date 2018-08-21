Французы предложили уход для волос с прованским маслом

Французский бренд L'Occitane представил новые средства для волос коллекции «Питание» в линии «Аромакология». Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 августа.

В коллекцию «Питание» вошли шампунь, кондиционер и маска, содержащие масло трех видов оливы из Прованса. Прованское масло придает волосам здоровый вид и защищает от внешнего воздействия.

Фото: L'Occitane 1 /2

Насыщенный шампунь, кремовый кондиционер и маска-бальзам, в которых оливковое масло дополнено комплексом из пяти эфирных масел (лаванда, ромашка, кедр, лимон и эвкалипт) глубоко питает и смягчает волосы, делает их мягкими и послушными.

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Косметическая компания L'Occitane основана Оливье Боссаном (Olivier Baussan) в Провансе (Франция) в 1976 году. Выпускает средства по уходу за кожей лица и тела, уходу за волосами, а также парфюмерию и ароматические средства для дома (саше, свечи, диффузоры). В состав средств входят натуральные компоненты. В 2006 году компания основала благотворительный фонд для помощи людям с нарушениями зрения, а также с целью экономической эмансипации женщин из Буркина-Фасо.

В июне 2018 года бренд L'Occitane представил новую косметическую линию Аква Реотье для ухода за кожей лица в жаркую летнюю погоду. В нее вошли очищающий гель и ультраувлажняющие средства (гель, крем, спрей и эссенция) для лица на основе минеральной воды из природного источника Реотье (Réotier).

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