Французы предложили женщинам смазывать тело африканским маслом

Французский косметический бренд L'Occitane представил коллекцию средств, содержащих африканское масло карите, получаемое из плодов дерева ши. Об этом сообщается на сайте производителя.

В линию вошли легкий (с текстурой суфле) и ультрапитательный кремы для тела, молочко для тела (оно также содержит успокаивающий и снимающий воспаления экстракт календулы), масло для душа и масло для тела и волос. Содержание масла в средствах — от 5 до 25 процентов. При нагревании масло питает кожу и волосы, восстанавливает их липидный баланс и минимизирует повреждения.

Косметическая компания L'Occitane основана Оливье Боссаном (Olivier Baussan) в Провансе (Франция) в 1976 году. Выпускает средства по уходу за кожей лица и тела, уходу за волосами, а также парфюмерию и ароматические средства для дома (саше, свечи, диффузоры). В состав средств входят натуральные компоненты. В 2006 году компания основала благотворительный фонд для помощи людям с нарушениями зрения, а также с целью экономической эмансипации женщин из Буркина-Фасо.

