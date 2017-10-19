Estee Lauder представил масляную гибридную тушь

Французская марка Estee Lauder выпустила тушь для ресниц Envy Lash на масляной основе с гибридной щеточкой. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 19 октября.

«Комплекс масел арганы, жожоба и кокоса, обогащенный ухаживающими компонентами, бережно воздействует на ресницы и питает их. Сочетание волокон и пигментов обеспечивает выразительный объем, невероятную длину и насыщенный черный оттенок», — описали средство в компании. Также тушь отличают закругленный аппликатор и нейлоновый материал щеточки.

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Косметическое средство выпущено в трех вариантах: обыкновенная черная, водостойкая черная и цветная.

Компания Estеe Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Специализируется на производстве парфюмерии и косметики для женщин и мужчин. В 1968 году компания запустила бренд Clinique, выпускающий гипоаллергенные средства. Компании Estée Lauder в настоящее время принадлежат бренды M.A.C, Aveda, Darphin и др. Эсте Лаудер отошла от дел в 1995 году, но ее потомки участвуют в управлении компанией.