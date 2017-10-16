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Estee Lauder показал аромат «удивительного цветка»

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Французская марка Estee Lauder представила новые ароматы Aerin. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 16 октября.

«В этом сезоне Aerin представляет аромат удивительного цветка в двух роскошных парфюмерных композициях. В коллекцию вошли новые ароматы Tuberose Le Jour и Tuberose Le Soir. Теплый дневной аккорд. Элегантная вечерняя композиция», — прокомментировали представители бренда.

Коллекция AERIN Tuberose — часть коллекции Premier. Первый аромат Rose de Grasse выпустили в июне 2016 года. Духи посвятили розе. В них сочетаются запахи сразу нескольких сортов.

Компания Estеe Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Специализируется на производстве парфюмерии и косметики для женщин и мужчин. В 1968 году компания запустила бренд Clinique, выпускающий гипоаллергенные средства. Компании Estée Lauder в настоящее время принадлежат бренды M.A.C, Aveda, Darphin и др. Эсте Лаудер отошла от дел в 1995 году, но ее потомки участвуют в управлении компанией.

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