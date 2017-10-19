Британцы подготовили к Рождеству праздничное мыло

Парфюмерно-косметический бренд Jo Malone London представил рождественские подарочные наборы в оригинальной упаковке. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 19 октября.

Избранные продукты бренда будут продаваться в упаковке, дизайн которой придумал британский модельер Джонатан Сондерс (Jonathan Saunders), креативный директор модного бренда Diane von Furstenberg. Предлагаются круглые, треугольные, пятиугольные коробки в розовую и светло-зеленую полоску, голубого и желтого цвета либо с черным и красным принтом по эскизам Сондерса.

В наборах продаются одеколоны Green Almond & Redcurrant и Orange Bitters, ароматные украшения Pine & Eucalyptus и Pomegranate Noir, парфюмированные свечи Pine & Eucalyptus, мыло, ароматические диффузоры. Цены — от 2 350 рублей за новогоднее украшение до 14 000 рублей за подарочный набор «Дом Jo Malone London».

Фото: Jo Malone London 1 /9

Джонатан Сондерс — британский дизайнер шотландского происхождения, выпускник Школы искусств Глазго. В 2003 году основал бренд Jonathan Saunders (закрыт в 2015 году). Сотрудничал с модными домами Alexander McQueen, Chloé и Emilio Pucci, с 2008 по 2010 год был креативным директором обувной марки Pollini, с 2016 года — креативный директор бренда Diane von Furstenberg. Характерная черта стиля Сондерса — оригинальные принты.