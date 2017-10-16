Французы предложили улучшать кожу лица водорослями и стволовыми клетками

Французский косметический бренд Thalgo представил линию Prodige des Oceans. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 16 октября.

В состав кремов для лица и тела и маски этой линии входят более 60 регенерирующих компонентов, в том числе морские нативные (стволовые) клетки, биоактивная морская вода, совпадающая по составу с плазмой крови, средне- и высокомолекулярная гиалуроновая кислота, хлорелла (одноклеточная зеленых водоросль отдела Chlorophyta), люпин (растение из семейства бобовых), лотос, масло ши и многоклеточные водоросли.

В России средства будут представлены по цене от 8 290 рублей (за маску для лица).

Компания Thalgo Group основана в 1996 году инженером Жаном-Клодом Сиропом (Jean-Claude Sirop). В 1999 году компания открыла собственную лабораторную базу. В настоящее время Thalgo Group управляет несколькими косметическими брендами: Thalgo, Ella Baché, Novexpert, Terraké, Perron Rigot, Couleur Caramel, а также школой по подготовке специалистов по уходу за кожей Thalgo Beauty School.

