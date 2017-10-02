Вивьен Вествуд рассказала о вреде частого мытья

Британский дизайнер Вивьен Вествуд сообщила, что моется раз в неделю, поскольку чаще принимать ванну вредно. Об этом она рассказала изданию The Guardian.

В свои 76 лет она заявила, что в этом состоит секрет ее молодости. «Нельзя слишком много мыться», — отметила Вествуд. Ее муж австралийский дизайнер Андреас Кронталер подтвердил, что частые принятия ванны или душа влияют на возраст. «Она принимает ванну каждую неделю, вот почему она выглядит такой сияющей. Я моюсь раз в месяц», — рассказал он.

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Вивьен Вествуд — британский дизайнер и основоположница стиля панк в моде. Отличительные черты одежды от Вествуд — асимметрия и модификация исторических костюмов.

В середине 1970-х годов она разрабатывала одежду для группы Sex Pistols и создавала для музыкантов сценические костюмы. С 1981 года Вествуд представляет свои коллекции на неделях моды в Лондоне, а с 1983-го — в Париже. В прошлом году они с мужем сшили костюмы для артистов Венского филармонического оркестра.