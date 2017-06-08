Google составил энциклопедию истории моды

Компания Google создала виртуальную энциклопедию, посвященную истории моды. Проект получил название We Wear Culture.

Для ее создания были оцифрованы коллекции музеев, специализирующихся на истории моды и костюмов. Материалы представлены в тематических подборках и дополнены комментариями экспертов.

«Google не ассоциируется с модой. Наши программисты, которые сидят за компьютерами в худи, меня поддержат. Мы не хотим акцентировать внимание на самих объектах моды, нам интересно мастерство и ручной труд — прошлого, настоящего и будущего», — сказал директор Google Art & Culture Амит Суд.

В энциклопедии помимо прочего можно посмотреть, как создаются кимоно, изучить историю костюмов Российской империи, узнать, как появились худи и панк-коллекция британского модельера Вивьен Вествуд, а также прочитать большие аналитические материалы о масс-маркете или о модной индустрии в Италии.