На подиум Недели моды в Австралии вышли 50-летние модели

В Сиднее во время Недели моды на подиум вышли модели, чей возраст достиг 50 и 60 лет. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Daily Mail.

Манекенщицы в возрасте приняли участие в показе дизайнера Томаса Паттика. На подиум вышли 50-летняя политик Энн Али, певица Сарша Симон и беженка из Сьерра-Леоне Амината Контех-Байдер. Таким образом модельер хотел подчеркнуть разные типы красоты. «Эта способ показать сильных женщин, которые могут преподнести себя», — сказал он.

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Во время модного показа, получившего название «Вариации» (Variations), собирали деньги для благотворительной организации «Белая лента» (White Ribbon), которая борется против домашнего насилия.

Неделя моды в Сиднее стартовала 14 мая и продлится до 19 мая.

В январе сообщалось, что двухлетняя жительница Сиднея, прославившаяся в Instagram в качестве фешен-блогера, вышла на подиум Недели моды в Нью-Йорке. Она приняла участие в показе марки детской одежды Little Miss Aoki.