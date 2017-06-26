Москвичкам вернут сон при помощи водорослей

В московском салоне Domenico Castello открылся косметологический кабинет. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 26 июня. Меню услуг салона значительно расширилось. Одна из новинок — аппаратный уход Intraceuticals для глубокого увлажнения кожи. Основным компонентом косметики бренда является гиалуроновая кислота, которая, как известно, входит в состав кожи, поддерживая ее упругость, молодость и гладкость.

Также, в салоне представлен бренд Thalgo и его фирменные SPA-уходы по лицу, которые направлены на увлажнение, расслабление, лифтинг и тонизирование кожи.

Например, морской уход Thalgo содержит высокую концентрацию минералов, восстанавливает естественный баланс кожи и оздоравливает организм. Магний в составе водорослей является природным антидепрессантом, помогает решить проблемы со сном. Кальций активизирует множество биологических реакций, важных для функционирования всего организма. Йод регулирует расход энергии, активирует работу щитовидной железы.

Также в косметологическом меню салона — кислотные пилинги различной концентрации (6500 рублей), экспресс уходы (от 1800 рублей), уходы активного действия с массажем (от 2500 рублей) и без, механические чистки и атравматические чистки (5900 рублей) на средствах бренда Ultraceuticals, а также эпиляцию.