Киев заявил о задержании украинского судна в Крыму

Украинское рыболовное судно с четырьмя членами экипажа задержано в Крыму российскими пограничниками. Об этом сказано на сайте Национальной полиции страны.

Инцидент произошел 28 августа. Отмечается, что рыбаки сейчас содержатся на пограничной заставе Севастополя.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса Украины — «Незаконное лишение свободы или похищение человека» (часть 1 статьи 146) и «Угон или захват морского или речного судна, совершенный группой лиц» (часть 2 статьи 278). По ним предусмотрено наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства случившегося. В российских правоохранительных органах эту ситуацию пока не комментируют, передает РИА Новости.

10 августа в порту Херсона был задержан российский танкер «Механик Погодин». Экипаж судна состоит из 12 граждан России. 16 августа на борт «Механика Погодина» дважды попытались проникнуть неизвестные. 17 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина может конфисковать российский танкер, «чтобы покрыть убытки».

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