Студенты повесили свое фото в «Макдоналдсе» и нарвались на аплодисменты

Студенты из Техаса возмутились отсутствием в местном «Макдоналдсе» постеров с азиатами и тайно повесили в ресторане свой плакат. Об этом один из авторов пранка рассказал в своем Twitter.

Двое юношей решили сфотографироваться в едином стиле оформления ресторанов этой сети, нашли рабочую форму сотрудников ресторана, и дождавшись подходящего момента, разместили плакат на единственной пустующей стене. По утверждению уроженца Филиппин Джевха Маравиллы, фото провисело полтора месяца, не вызвав никаких подозрений.

Руководство ресторана, узнав о розыгрыше, выпустило официальное заявление. В нем отмечается, что компания гордится тем, что «подчеркивает разнообразие в любом аспекте» своих заведений. «Мы аплодируем этим студентам», — заявили в руководстве, передает Click2Houston.

31 августа сообщалось о пропавшей из шведского зоопарка обезьяне, которая нашлась «Макдоналдсе» в 15 километрах от заведения. Обезьяна вида мармозетка Гёльди прыгала по столам и ела картошку фри и дольки яблок из рук. Животное вернули обратно в зоопарк, представители которого поблагодарили сотрудников ресторана за заботу об обезьяне.

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