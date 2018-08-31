Обезьяна пропала из зоопарка и отведала картошки фри

В Швеции обезьяна пропала из зоопарка и нашлась в ближайшем «Макдоналдсе». Как сообщает The Mirror, животное клянчило у посетителей ресторана еду.

Ошарашенные посетители ресторана быстрого питания, расположенного в 15 километрах от зоосада, сняли животное на видео. Обезьяна вида мармозетка Гёльди прыгала по столам и ела картошку фри и дольки яблок с рук. Прибывшие на место полицейские отвезли мармозетку обратно в зоопарк.

Офицер Питер Норденгард (Peter Nordengard) подтвердил, что животное пропало из зоопарка примерно за сутки до его появления в «Макдоналдсе». «Мы подозреваем, что кто-то принес ее в ресторан. Это наиболее правдоподобная версия», — отметил он.

Представители зоопарка выразили сожаление в связи с инцидентом, но поблагодарили сотрудников ресторана за заботу об обезьяне.

Мармозетка Гёльди — примат из семейства игрунковые. Это небольшая обезьянка, длина тела которой составляет около 20 сантиметров, а хвоста — 25 сантиметров. Обитает в Южной Америке.

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