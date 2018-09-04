США уличили Пакистан в плохой борьбе с террористами

США не будут выплачивать очередные 300 миллионов долларов Пакистану на борьбу с терроризмом, сообщает ABC News. По мнению Пентагона, страна недостаточно эффективно использует финансовую помощь.

Представитель ведомства Кол Фолкнер заявил, что Исламбад не получит указанную сумму из-за «недостатка решительных действий в поддержку южноазиатской стратегии» США.

В то же время пакистанский министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши заявил, что деньги были не «помощью или поддержкой», а лишь покрывали расходы на запрошенные Пентагоном военные операции, пишет Al Jazeera.

Он добавил, что на данный момент отношений стран «практически не существует», однако надежда на восстановление сотрудничества еще есть. Это может произойти во время визита госсекретаря США Майка Помпео и главного военного советника американского лидера Джозефа Данфорда 6 сентября. Они приедут в Исламабад на переговоры с недавно избранным правительством.

Как отмечал «Коммерсантъ», обеспокоенность у Вашингтона также вызывает то, что Исламбад взял у Китая кредит, так как страны совместно реализуют стратегию «китайско-пакистанского экономического коридора». «Я не вижу причин, по которым деньги американских налогоплательщиков должны пойти на покрытие долгов Китаю», — заявлял госсекретарь США Майк Помпео.

За последние 15 лет США потратили более 33 миллиардов долларов на помощь Пакистану, однако Вашингтон «получил в ответ лишь ложь и предательство», писал президент США Дональд Трамп в январе. Тогда же он обвинил Исламабад в предоставлении укрытия афганским боевикам. Власти страны обвинения отвергают.

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