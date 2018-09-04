Умерла актриса из «Мстителей» и «Доктора Кто»

Британская актриса Жаклин Пирс, снимавшаяся в сериалах «Мстители» и «Доктор Кто», умерла в возрасте 74 лет. Об этом сообщает The Independent во вторник, 4 сентября.

Точная причина смерти не раскрывается. Близкий друг артистки Джон Эйнсворт, заявил, что незадолго до кончины Пирс диагностировали рак легких. Она отказалась от госпитализации, предпочитая остаться дома после лечения.

Время и места похорон пока неизвестны.

Пирс дебютировала на телевидении благодаря роли в сериале «Опасный человек» 1964 года. Актриса сыграла в эпизодах сериалов «Катастрофа», «Тайна личности Борна», «Соперники Шерлока Холмса» и фильмах «Чума зомби», «Белое зло» и «Как преуспеть в рекламе». Известность ей принесла одна роль Сервалан в телешоу «Семерка Блейка», а также появление в сериалах «Мстители» в 1981 году и «Доктор Кто» в 1985-м.