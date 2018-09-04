Россияне сочли поддержку рубля недостаточной

Большинство россиян считает, что власти предпринимают недостаточно мер для укрепления курса рубля. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».

Только 29 процентов респондентов считают, что власти делают все, чтобы не допустить резких колебаний курсов валют. Остальные (71 процент) уверены, что действий правительства и ЦБ недостаточно.

74 процента опрошенных считают обесценивание рубля проблемой для страны, 65 процентов — для себя лично. Только 35 процентов не беспокоятся о девальвации вовсе.

При этом ответы сильно зависели от возраста респондентов. В группе от 18 до 34 лет о беспокойстве заявили 78 процентов, среди тех, кто старше 60 — только 53 процента.

«Довольно часто можно слышать тезис о том, что если ты зарабатываешь в рублях и рассчитываешься в национальной валюте, то бояться колебаний курса не стоит. Опрос опровергает это утверждение», — приводятся слова доктора социологических наук, президента холдинга «Ромир» Андрея Милехина.

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