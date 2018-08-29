Кремль равнодушно отнесся к падению курса рубля

В Кремле не обеспокоены колебаниями курса рубля, это естественная рыночная волатильность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 29 августа.

«Нет, это среднесуточная волатильность, это процесс, который мы имеем в последнее время. Рыночные процессы, вы знаете, что происходит и ослабление рубля, а потом может наступать коррекция. Собственно, это то, что эту волатильность мы наблюдаем в последние дни», — сказал Песков.

Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, беспокоит ли Кремль ослабление рубля. «Это естественные рыночные процессы», — подчеркнул он.

29 августа Центробанк повысил официальный курс евро к рублю до 79,56 рубля. Курс доллара был увеличен до 68,1 рубля.

Дмитрий Песков уже заявлял об устойчивости российского экономического сектора, когда 8 августа Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции. Сразу после этого началось стремительное падение курса рубля.

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