Кремль отреагировал на падение рубля

Финансовая система России демонстрирует стабильность, несмотря на определенную волатильность национальной валюты, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 17 августа.
«Идет разнонаправленная динамика. Действительно, определенная волатильность есть. Но еще раз повторяю, и хотел бы вам напомнить заявления наших руководителей экономического и финансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютно стабильна», — сказал Песков.
Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, беспокоятся ли в Кремле из-за падения курса рубля.
Песков уже заявлял об устойчивости финансовой системы России, когда 8 августа Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции. Поводом послужило якобы использование российскими силовиками химического оружия на территории Великобритании.
Сразу после этого началось стремительное падение рубля.