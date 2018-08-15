Улететь из России стало дороже

Цены на авиабилеты на рейсы из России за рубеж выросли с 15 августа из-за падения курса рубля. Об этом пишет РБК со ссылкой на онлайн-сервисы путешествий.

Как сообщил представитель компании tutu.ru, авиабилеты на зарубежные направления подорожали на 5-8 процентов. По данным билетного агентства Biletix, стоимость билетов с бесплатным багажом на рейсы из Москвы в Барселону и обратно выросла на 5-15 процентов, а из Москвы в Париж и обратно — на 6-10 процентов.

Агент онлайн-сервиса Aviasales отметил, что линейной зависимости между валютным курсом и ценой авиабилетов нет. По данным этого сервиса, некоторые билеты подорожали, в то время как другие, наоборот, подешевели.

13 августа сообщалось, что билеты из России могут подорожать с 15 августа на шесть-восемь процентов. По информации агентства Biletix, курс рубля относительно доллара и евро напрямую влияет на стоимость билетов, поскольку все расчеты осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!