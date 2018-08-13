Улететь из России станет дороже

Авиабилеты из России подорожают на шесть-восемь процентов с 15 августа из-за падения курса рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение билетного агенства Biletix.

Согласно информации агенства, курс рубля относительно доллара и евро напрямую влияет на стоимость билетов, поскольку все расчеты осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Таким образом, рост цен на билеты коснется всех международных рейсов, а также рейсов иностранных авиакомпаний.

По словам президента пассажирского подразделения Utair Павла Пермякова, авиационный бизнес чувствителен к колебаниям валютного курса. От него зависят более 50 процентов затрат авиакомпании, в частности, по лизингу, покупке топлива и запчастей.

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Как отмечает агенство, продажи по международным направлениям выросли на 30 процентов: так россияне начали готовиться к резкому подорожанию билетов. При этом, таких скачков в продажах билетов по внутрироссийским направлениям не наблюдается.

В середине апреля сообщалось, что авиабилеты заграницу подорожают из-за переоценки курса рубля к доллару и евро в глобальных системах дистрибуции. Рост цен прогнозировался на уровне шести-семи процентов.

На 13 августа курс доллара превысил 68 рублей впервые с 2016 года. Ключевыми факторами падения рубля эксперты называют санкции США, которые могут быть введены в ближайшее время.

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