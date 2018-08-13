Путешествия
 
Последние новости
Россиянка 22 часа расчищала чужую квартиру и прослыла святой 
Блогер пойдет под суд за «дебилбека» в адрес главы Ингушетии
Маск понадеялся на верность акционеров
Миллионер остался без жены и денег, стал бомжом и пропал
Блогер рассказал малоизвестные факты об ужасах Чернобыля
ФБР уволило собиравшегося помешать избранию Трампа агента
Хорват объяснил отказ от серебряной медали чемпионата мира
В России появится новый налог
Оксимирон впервые заговорил о политике
Новости партнеров

Улететь из России станет дороже

Перейти в «Мою Ленту»

Авиабилеты из России подорожают на шесть-восемь процентов с 15 августа из-за падения курса рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение билетного агенства Biletix.

Согласно информации агенства, курс рубля относительно доллара и евро напрямую влияет на стоимость билетов, поскольку все расчеты осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Таким образом, рост цен на билеты коснется всех международных рейсов, а также рейсов иностранных авиакомпаний.

По словам президента пассажирского подразделения Utair Павла Пермякова, авиационный бизнес чувствителен к колебаниям валютного курса. От него зависят более 50 процентов затрат авиакомпании, в частности, по лизингу, покупке топлива и запчастей.

Как отмечает агенство, продажи по международным направлениям выросли на 30 процентов: так россияне начали готовиться к резкому подорожанию билетов. При этом, таких скачков в продажах билетов по внутрироссийским направлениям не наблюдается.

В середине апреля сообщалось, что авиабилеты заграницу подорожают из-за переоценки курса рубля к доллару и евро в глобальных системах дистрибуции. Рост цен прогнозировался на уровне шести-семи процентов.

На 13 августа курс доллара превысил 68 рублей впервые с 2016 года. Ключевыми факторами падения рубля эксперты называют санкции США, которые могут быть введены в ближайшее время.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Авиабилеты за границу со среды подорожают из-за падения курса рубля
Рубль отправился в пике
Выявлены различия в туристических предпочтениях мужчин и женщин
Билеты на авиарейсы из России резко подорожают
Путешествия
Путешествия00:02Сегодня

«И что, прямо геев не пускают?»

Пересохшие озера, козлодрание и другие чудеса бывшей советской республики
19:11Сегодня

Туристы массово последовали за Меган Маркл

12:0311 августа

Статую святого XII века осквернили синей кошачьей мордой

18:17Сегодня

Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу

Путешествия00:11 9 августа

«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»

Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
15:36Сегодня

Россияне погибли при жесткой посадке вертолета в Таджикистане

16:1110 августа

Медуза убила семилетнюю чемпионку по плаванию

14:10Сегодня

Российские туристы пострадали при жесткой посадке вертолета в Таджикистане

Путешествия00:0127 июня

«Стены были пропитаны запахом марихуаны»

Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
13:3311 августа

В самолет с российскими туристами ударила молния

09:27 9 августа

В лесу Таиланда нашли мертвого россиянина

16:1412 августа

Четверо туристов остались замерзать на алтайской горе

Россия
«Не отказывать же голой женщине»
Почему россияне не хотят ничего в постели, и что с этим делать
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
«Наша психология прихватила комплексы совка»
Россияне боятся и ненавидят всех вокруг. Виновато больное прошлое
Россиянин высказался во «ВКонтакте» и уехал в колонию на пять лет
Суд обязал маленьких детей погасить миллионный долг за ипотеку умершей матери
Бывшая глава фонда Доктора Лизы уехала из России на фоне уголовного дела
Жириновский нашел новое объяснение слову из четырех букв
Все материалы
Мир
Джунгли, пираньи и дикарки
Безумные приключения россиянина в Амазонии
Недовольных плохим курсом валюты турок начали карать
Эрдоган почувствовал удар в спину
Все полицейские польского города ушли на больничный
В Ираке рассказали о клинической смерти лидера ИГ
«Евреи чувствуют расовую угрозу»
 
США введут новые санкции против России
Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить
Все материалы
Бывший СССР
Хинкальная дипломатия
Туризм, «Боржоми» и вино. Как складываются отношения России и Грузии после войны
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Сел и поехал
В Эстонии автобусы стали бесплатными. Оказалось, это выгодно всем
Лукашенко назвал причины ненависти народа к чиновникам
На белорусском заводе ввели одночасовой рабочий день
Украина задумалась о своем «списке Магнитского»
В России засомневались в родстве с Украиной
Все материалы
Экономика
Шалость удалась
Семья простого плотника завоевала весь мир. Об их конструкторах мечтали все
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
Российская компания потеряла миллионы из-за Украины
Путину пожаловались на помощника Путина
Кризис в Турции запустил принцип домино
Россияне обвинили правительство в феномене «серых» зарплат
Все материалы
Силовые структуры
Михаил Хачатурян«Он их довел, моих девочек»
Почему три сестры убили отца-тирана. Объясняет их мать
Слуги господа
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянка обиделась на скупого друга и украла шубу у его бывшей жены
Владельцев детсада арестовали после сообщений о связывании детей
Мать Ольги Бузовой обокрали на миллионы рублей
Тюремщики взяли под защиту запытанного в ярославской колонии заключенного
Все материалы
Наука и техника
Машина для фюрера
Его имя забыто. Но он создал первый в мире компьютер
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Третий лишний
Samsung хоронит свои смартфоны. Продажи продолжают падать
В США получили дальнодействующий нейтронный луч
Обнаружен природный антигравитационный двигатель
России нашли место среди производителей оружия
Названа точная причина исчезновения древней цивилизации
Все материалы
Спорт
Этери Тутберидзе и Юлия ЛипницкаяСбежали с конвейера
Она годами воспитывала чемпионок. Почему от нее ушли Медведева и Липницкая?
Врач российской футбольной команды спас двух человек за три дня
Хорват объяснил отказ от серебряной медали чемпионата мира
«Барселона» уведет чемпиона мира из МЮ по отработанной схеме
Футболистки учинили массовую драку из-за пенальти
Руни за несколько секунд спас пустые ворота и сделал гол
Истекшая кровью бегунья вспомнила о «махачах» в ММА после победы в марафоне
Все материалы
Культура
Halloween Ball, 1987Запретные плоды
Пьянство и плотские утехи англичан на старых фотографиях
Это тоже мы
Что убило режиссера Дмитрия Брусникина
«Юдифь и ее служанка с головой Олоферна»«Хранителем знаний становится старшая самка»
Почему альфа-самцы теряют лидерство
Умер записавший музыку к «Белому солнцу пустыни» дирижер
Оксимирон впервые заговорил о политике
Австралийского рэпера зарубили самурайским мечом
Вайкуле пожаловалась на злобных коллег и заявила о зомбировании людей
Все материалы
Интернет и СМИ
Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»Дело случая
Они одержимы смертями знаменитостей и зарабатывают на них
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
Доренко засомневался в новой версии убийства Листьева
Умер «бессмертный» член клуба «Что? Где? Когда?»
Пес-миротворец спас кота от драки и стал звездой
«ВКонтакте» придумала способ защитить россиян от посадок за репосты
Все материалы
Ценности
Лучший друг Микки-Мауса
Император Японии считал себя богом и развязал кровавую войну
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
«В этом увидели непобедимый русский дух»
Россиянин выпил шампанского на Монблане и поразил весь мир. Чем он живет?
Nike уличили в сговоре с полицией для борьбы с поддельными кроссовками
Россиянин продаст единственную в мире шапку из шерсти мамонта
Раскрыта необходимая частота покупки нового бюстгальтера
Женщины вновь надели на ноги популярный в 90-х аксессуар
Все материалы
Путешествия
«И что, прямо геев не пускают?»
Пересохшие озера, козлодрание и другие чудеса бывшей советской республики
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
Сюрпризы от Эрдогана
Что делать в Турции, если не все включено
Туристы массово последовали за Меган Маркл
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Россияне погибли при жесткой посадке вертолета в Таджикистане
Российские туристы пострадали при жесткой посадке вертолета в Таджикистане
Все материалы
Из жизни
«Местные употребляют мало, но туристы отрываются на полную»
История россиянина о жизни в Амстердаме
Джерри и Рита АльтерУнесли в могилу
Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Любовь и монобровь
Наложницы, евнухи и рабыни в гареме глазами их богатого хозяина
Миллионер остался без жены и денег, стал бомжом и пропал
Мальчик проглотил пищалку и стал издавать странные звуки
Обманутый строитель со смехом разрушил возведенные им дома
Все материалы
Datsun с удочкой и топором
Хэтчбек mi-Do превратили в экспедиционник. Что получилось и как он едет?
Машина-ромб
Самые ужасные автомобили в истории: Sunbeam-Mabley Cycle Car
«Дешевый и уродливый»
Изобретательная и смешная реклама самых дешевых и страшных автомобилей в истории
Гибридный хиппи-бус: за сорок лет до дизельгейта
Почему Т2 на батарейках не стал серийным в семидесятых
«Буханку» и «Хантер» подготовят для тяжелого бездорожья
Пятидесятилетний автомобиль разогнался до 722 км/ч
ВМС Индии устроило гонку между Lamborghini и истребителем МиГ-29K
Все материалы
«Руки трясутся, не знаем, как дальше жить»
Пара успешно покорила Москву. Но все испортил квартирный вопрос
Платите больше
Цены на российские квартиры безбожно завышены. Снизить их просто
Azusa BarbieСовсем розовая
Американка создала уникальный дом и прослыла сумасшедшей
Волочкова пожаловалась на проблемы с крышей
Ученые рассказали о вреде проживания в однокомнатных квартирах
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры России
Названы города России с лучшей и худшей экологией
Все материалы