Билеты на авиарейсы из России резко подорожают

С 18 апреля авиабилеты за границу подорожают из-за переоценки курса рубля к доллару и евро в глобальных системах дистрибуции. Об этом сообщается в материалах сервиса онлайн-бронирования OneTwoTrip, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Со среды, 18 апреля, курс вырастет до 62,5 рубля за доллар и 77 рублей за евро. Таким образом, билеты на международные рейсы подорожают на шесть-семь [процентов]. При средней стоимости перелета за рубеж и обратно в 300 евро стоимость билетов в рублях изменится достаточно чувствительно», — пояснили в сервисе.

В соответствии с резолюцией Международной ассоциации воздушного транспорта, курсы валют в глобальных системах дистрибуции пересчитываются один раз в неделю — со вторника на среду.

В начале апреля путешественники активно покупали авиабилеты, пока ослабление рубля не отразилось на их стоимости. Продажи билетов на международные рейсы по итогам прошлой недели выросли на треть по сравнению с первой неделей апреля, отметили в компании.

Рубль падает после новых санкций в отношении российских бизнесменов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, которые 6 апреля установили США. Так, 11 апреля курс доллара превысил 65 рублей, евро пробил отметку в 80 рублей. По состоянию на 20:05 мск 16 апреля доллар на Московской бирже торговался за 62,16 рубля, евро стоил 76,94 рубля.

Курс доллара, установленный Банком России на 17 апреля, составляет 62,28 рубля, евро — 76,84 рубля.

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