Банк России удивился слабому рублю

Резкое падение курса рубля и новые санкции США в отношении России стали неожиданностью для ЦБ, заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Неожиданным было настолько, насколько, собственно, наступившие события были неожиданными, шоковым — нет», — сказал представитель регулятора.

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Вашингтон 6 апреля включил в санкционный список бизнесменов Олега Дерипаску, Игоря Ротенберга, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова, Владислава Резника, Андрея Скоча и Кирилла Шамалова.

Также под санкции попали 14 российских компаний, в том числе «Базовый Элемент», «Русал» и En+, «Газпром бурение», группа «Ренова», «Рособоронэкспорт», агрохолдинг «Кубань» и «Ладога Менеджмент».

После решения США 9 апреля упал российский фондовый рынок, рубль начал снижение к основным мировым валютам. Курс доллара 11 апреля превысил 65 рублей, евро преодолел отметку в 80 рублей, обе валюты не дорожали до этих отметок с 2016 года. К 16:00 мск 16 апреля американская валюта стоила 62,3 рубля, европейская — 77,2 рубля.

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