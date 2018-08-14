Рубль по-разному обвалился в России и в ДНР

В Донецке, который контролируют власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), российский рубль упал сильнее, чем в РФ. Внимание на этот факт обратило украинское издание «Лiга.Новости» со ссылкой на данные Центрального республиканского банка (ЦРБ).

В России курс доллара на 14 августа составлял 68,2 рубля, в то время как в Донецке — 70, что свидетельствует о более низком курсе рубля на территории ДНР. ЦРБ готов выкупить доллары у населения по 65 рублей, а продать — по 70.

Единую европейскую валюту ЦБР продает по 79 рублей, а покупает — по 75. В Москве приобрести евро можно по 77,64 рубля, а продать — примерно по 76.

Стремительное падение рубля началось 8 августа после объявления властями США о введении новых санкций в отношении России из-за использования запрещенных видов вооружения.

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