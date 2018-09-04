Определено важное условие успешного отпуска

Cистема интернет-бронирования отелей Booking.com определила степень влияния одежды путешественника на его впечатления от всей поездки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 сентября.

В исследовании приняли участие 21,5 тысячи респондентов из 29 стран мира. Согласно результатам, 48 процентов опрошенных уверены, что во время поездки важно выглядеть привлекательно. Также выяснилось, что 38 процентов в поездке чувствуют себя увереннее, чем дома. Они берут с собой красивые вещи, чтобы в любой момент можно было сфотографироваться на память.

Кроме того, если путешественник берет с собой одежду, которую он считают скорее удобной, чем стильной, — то испытывает дискомфорт. Такими оказались практически четверть опрошенных — 24 процента.

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На вопрос «как вы чувствуете себя в одежде, которую взяли в поездку?» респонденты чаще всего отвечали «комфортно» (60 процентов), «расслабленно» (50 процентов) и «свободно» (43 процента). Booking.com отмечает, что стиль, который люди выбирают во время путешествия, остается с ними и по возвращении домой. Почти половина респондентов (47 процентов) призналась, что после поездки они хотели поменять свой повседневный стиль.

69 процентов туристов при выборе гардероба советуются с друзьями, 60 — с членами семьи, 44 процента — прислушиваются к экспертам в телевизионных передачах, а 37 процентов — повторяют за модными личностями.

В июле американские стилисты подобрали платья, подчеркивающие достоинства каждой из семи типов женской фигуры. Например, девушкам с фигурой «груша» порекомендовали подчеркнуть стройную талию, отдавая предпочтение свободным платьям-рубашкам с поясом.

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