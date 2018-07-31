Подобрана лучшая одежда для каждого типа фигуры

Американские стилисты подобрали платья, подчеркивающие достоинства каждой из семи типов женской фигуры. Список опубликован на сайте Popsugar.

Девушкам с фигурой «груша» порекомендовали подчеркнуть стройную талию, отдавая предпочтение свободным платьям-рубашкам с поясом.

Миниатюрным девушкам с небольшими формами предложили носить миди-платья с пестрым принтом. Такое платье можно также немного приподнять с помощью ремня: это визуально сделает ноги длиннее и увеличит рост.

Спортсменкам или женщинам с атлетическим телосложением больше всего подойдет короткое платье-пиджак в комбинации с туфлями на каблуках. Такой наряд лучше других продемонстрирует стройные ноги.

Девушкам с большой грудью посоветовали легкие платья средней длины с v-образным вырезом. В качестве альтернативы им предложили выбирать топы, которые слегка затянуты под грудью.

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Обладательницам маленькой груди порекомендовали сделать выбор в пользу многослойности. Этим девушкам подойдут платья-комбинации, которые можно дополнить пиджаком или водолазкой в холодное время года.

Тем, кому от природы достался тип фигуры «яблоко», стилисты посоветовали выбирать платья с асимметричным подолом или невысоким разрезом на ноге.

Наиболее удачными вещами для девушек с фигурой «песочные часы», то есть обладательниц широких бедер и очень тонкой талии, оказались платья с расклешенным подолом и юбки с плиссировкой.

В июле американское издание Vogue назвало две самые популярные джинсовые вещи лета 2018 года: «дерзкая» мини-юбка и контрастирующие с ней «скромные» шорты-бермуды. Именно в этих вещах поклонники не раз замечали знаменитостей.

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