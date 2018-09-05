Самолет изолировали после сообщений о 100 заболевших во время перелета

Самолет авиакомпании Emirates, совершивший рейс Дубай — Нью-Йорк, изолировали сразу после прибытия из-за внезапной массовой болезни пассажиров. Об этом сообщает ABC News.

Всего на борту находился 521 пассажир. По первоначальным данным, среди них оказалось около 100 заболевших. Еще во время полета пилот доложил диспетчерам, что у нескольких человек поднялась температура, и еще у сотни — сильный кашель. После посадки лайнер отогнали на стоянку в удаленной части летного поля аэропорта имени Джона Кеннеди и предоставили спецслужбам доступ к нему.

Однако позже представители Emirates заявили, что больных оказалось всего 10. Их забрали на обследование, остальных отпустили.

Пресс-секретарь мэра Нью-Йорка предположил, что возможной причиной массового заболевания послужила совершенная самолетом остановка в Мекке (Саудовская Аравия), которую сейчас охватила эпидемия гриппа.

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