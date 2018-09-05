Рассказ о жизни в «замкадье» породил в сети волну шуток о богатых москвичах

Пользователь Twitter под ником passagrand запустил тред, в котором рассказал о собственном взгляде на жизнь в российских регионах. Фразы о том, как люди, живущие за пределами столицы, буквально «умирают от голода», породили волну шуток среди юзеров.

По мнению автора-екатеринбуржца, даже в крупных городах люди вынуждены не жить, а выживать, пренебрегая собой, чтобы заработать на еду. За несколько дней до этого юзер обозлился на открытие семи станций метро в Москве: он отметил, что в его городе их всего девять, а последняя была открыта «кое-как» шесть лет назад.

Пользователи стали иронизировать на тему легкой жизни в столице. Один из пользователей в шутку сообщил о долгожданном «подорожании курток из белого носорога» в ЦУМе. Другой заявил, что специально оплатил объявления на Курском вокзале, чтобы диспетчер обращался исключительно к москвичам.

Множество шуток оказалось посвящено мифу о повсеместных богатствах, принадлежащих жителям Москвы.

Некоторые вспомнили другие мемы, не так давно пользовавшиеся популярностью в Twitter, и совместили их с ироничными высказываниями по поводу треда.

— почему я не еврейка (@kristinaboyar) 05 сентября 2018, 11:02

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