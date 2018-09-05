Фокус со складыванием пальцев оказался невыполнимым

Пользователи Twitter запустили новый шуточный флешмоб, участники которого должны сложить руки в замысловатую фигуру. Как оказалось, повторить за оригинальным снимком оказалось невозможно.

Челлендж заметил пользователь под ником Morfin, который опубликовал в своем аккаунте фотографии участников. На снимках одни пальцы соприкасаются, а другие остаются прямыми. «Новый челлендж? Вы все попробовали сделать это?» — поинтересовался он.

Твит набрал более 10 тысяч лайков. Однако оказалось, что для успешного выполнения на одной руке необходимо иметь шесть пальцев. В комментариях пользователи в шутку выясняли способы заполучить шестой палец для выполнения условий флешмоба. Некоторым удалось достичь этого эффекта с помощью графического редактора.

Большинство юзеров быстро разгадали принцип обмана: один палец от второй руки незаметно приставляется к ладони. Пользователя под ником patts, которая сумела первой повторить трюк, комментаторы в шутку назвали ведьмой.

Многие пользователи решили использовать флешмоб в качестве повода для шуток. Некоторые с помощью фотошопа сокращали количество пальцев на своих руках. Другие просили чернокожего человека стать ассистентом, чтобы фигура получилась разноцветной.

Наиболее часто комментаторы публиковали «фигуры» с поднятым вверх средним пальцем: «Почти получилось», — иронизировали пользователи.

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