«Адмиралу Кузнецову» заменили украинские котлы

Единственный российский авианосец (тяжелый авианесущий крейсер) проекта 11435 «Адмирал Кузнецов» получил высоконапорные паровые котлы КВГ-4 российского производства. Агрегаты изготовили и доставили на 35-й судоремонтный завод весной-летом 2018 года, в настоящее время оборудование монтируют на корабль. Об этом сообщили Mil.Press FlotProm компетентные источники.

По словам источника в военных кругах, ресурс восьми котлов КВГ-4 составит 25 лет. Также собеседник издания добавил, что военные отказались от существенной модернизации агрегатов. Представитель Северного флота на условиях анонимности сообщил, что монтаж котлов на корабль совместят с процедурой докования.

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Изначально «Адмирал Кузнецов» получил паровые котлы, произведенные Черноморским судостроительным заводом в Николаеве (Украина). Высоконапорный вертикальный водотрубный паровой котел с естественной циркуляцией и турбокомпрессорным дутьем в топку типа КВГ-4 создан «Специальным КБ котлостроения» (Санкт-Петербург).

В марте «Адмирал Кузнецов» возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду. С такой оценкой не согласились военные и эксперты. Позднее доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков посчитал единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» привязанным к берегу убожеством.

Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 «Кречет», созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. «Киев» и «Минск» проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. «Новороссийск» распилен на металлолом в Южной Корее. «Ульяновск» разобран еще на стапеле. «Адмирала Горшкова» приобрела Индия, где модернизируется в Vikramaditya — будущий флагман ВМС страны. «Варяг» продан Китаю, где после переоборудования получил название Liaoning. У России остался только «Адмирал Кузнецов».

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