Украинских политиков уличили в посещениях Крыма

Политики и чиновники с Украины тайком ездят отдыхать в Крым. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Они не сторонятся Крыма. Они втихаря ездили, ездят и будут ездить. Приезжают они, конечно, не через пункты пропуска на севере Крыма, а прилетают через Москву. У многих чиновников и депутатов есть в Крыму своя недвижимость, многие из них сюда приезжают, и не только летом», — сказал он.

Материалы по теме За русских и мир Кто хочет сместить Порошенко и стать новым президентом Украины

По его словам, украинские политики понимают, почему Крым решил присоединиться к России. «Украинцы, приезжающие в Крым, видят одну картинку: как регион развивается, как регион преобразовывается на глазах», — добавил депутат.

Днем ранее, 5 сентября, народный депутат Украины от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий рассказал, что провел часть отпуска в Крыму. Он заявил, что большинство крымчан не хочет возвращаться на Украину из-за государственного переворота, пропаганды национализма и инцидента с сожжением людей в Одессе в 2014 году.

Крым вошел в состав России в результате референдума, проведенного в марте 2014 года. Тогда почти 100 процентов жителей полуострова поддержали это решение. Украина не признает нынешний статус региона, считая, что Россия аннексировала Крым, с ней согласился ряд стран Запада. Москва настаивает, что процесс присоединения региона соответствовал нормам международного права.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



