Депутат Рады отдохнул в Крыму и понял местных жителей

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий провел часть своего отпуска в Крыму и поспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

«Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: "какой возврат, вы что? Вот туда?" И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот. Большинство людей — я могу руку на сердце положить. Поверьте, это не в том дело, что я так хочу или я так не хочу, так думают многие люди», — сказал Балицкий. Парламентарий отметил, что Украине необходимо понять причину воссоединения Крыма с Россией.

Депутат также напомнил, что после референдума на полуострове многие сотрудники правоохранительных органов и военные решили принять российское гражданство.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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