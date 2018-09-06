На понявшего жителей Крыма украинского депутата натравят СБУ

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Евгений Балицкий

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко намерена отправить в Службу безопасности Украины (СБУ) запрос с просьбой проверить информацию о поездке депутата украинского парламента от «Оппозиционного блока» Евгения Балицкого в Крым. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщает УНИАН.

5 сентября в эфире телеканала NewsOne Балицкий сообщил, что провел часть своего отпуска в Крыму и расспрашивал местных жителей, почему они проголосовали за присоединение к России.

«Пожалуйста, разберитесь с тем, с какими геббельсами общался народный депутат Балицкий», — обратилась к СБУ вице-спикер парламента, допустившая, что Балицкий мог в ходе своей поездки контактировать с властями полуострова.

В своем выступлении на NewsOne Балицкий рассказал, что в Крыму ему повстречались люди, которые на вопрос, хотят ли они вернуться к украинской власти, «крутят пальцем у виска и говорят: "какой возврат, вы что? Вот туда?"». «И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот. Большинство людей — я могу руку на сердце положить. Поверьте, это не в том дело, что я так хочу или я так не хочу, так думают многие люди», — добавил депутат.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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