В Заполярье открылась школа классического балета

Профессиональная балерина Екатерина Зварко открыла в ЗАТО Александровск на севере Кольского полуострова первую на территории Мурманской области школу классического балета, передает Murman.ru.

На реализацию проекта выделен региональный грант в размере 500 тысяч рублей.

Программа обучения в новой школе, по словам Зварко, соответствует аналогичным в традиционных специализированных хореографических учебных учреждениях. Так, воспитанницы будут осваивать терминологию на французском языке, изучать мировую художественную культуру и заниматься в сопровождении концертмейстера.

В ближайших планах нового учебного заведения получить лицензию на образовательную деятельность и открыть филиалы в близлежащих городах.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун распорядилась оказать Зварко помощь в развитии проекта.

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