У северян останется право досрочного выхода на пенсию

Россияне, имеющие сегодня северные льготы, по-прежнему будут выходить на пенсию досрочно. Об этом заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«Это четко прописано в проекте федерального закона. Да, у нас на Севере пенсионный возраст также будет поднят на 5 лет – но по отношению к действующему возрасту. Женщины в 55 лет, мужчины – в 60. То есть на пять лет раньше, чем жители теплых краев», – отметила Ковтун.

По ее словам, предложение президента России Владимира Путина о дополнительных льготах для многодетных женщин должно исправить проблему демографического провала 90-х, дабы она не привела более к подобным нынешнему решениям.

Существующие региональные льготы у пожилых мурманчан, по словам губернатора, также будут сохранены.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин предложил оставить существующий ныне пенсионный возраст для представителей коренных малочисленных народов Севера.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!