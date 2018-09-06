В глубинах Юпитера нашли загадочную структуру

Ученые США и Дании построили подробную карту магнитного поля Юпитера, в том числе той его части, что располагается в глубине атмосферы. Поле оказалось асимметричным и не похожим на земной аналог. Точного объяснения его структуре пока нет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Science Alert.

Известно, что магнитное поле Юпитера в 20 тысяч раз сильнее, чем у Земли, что намного больше разницы между диаметрами этих двух планет (диаметр Юпитера примерно в 11 раз больше Земного). Планетологи знали, что в магнитном поле газового гиганта имеются необычные структуры из-за наличия в глубинах атмосферы металлического водорода — вещества, состоящего из находящихся под высоким давлением атомов водорода и проявляющего металлические свойства.

Исследователи проанализировали данные, полученные в ходе восьми пролетов зонда Juno над северным и южным полюсом Юпитера. Это позволило составить карту магнитного поля, уходящего вглубь планеты на 10 тысяч километров. Оказалось, что оно выходит из обширного региона в северном полушарии и входит в узкую область, расположенную к югу от экватора, в точке, называемой Большим Синим Пятном. В других местах Юпитера поле намного слабее.

По словам ученых, ранние карты магнитного поля гигантской планеты напоминали карты поля Земли, которое в большей степени соответствует диполю, то есть расположение полюсов магнита совпадает с географическими полюсами. Существуют и другие структуры, которые равномерно распределены по обоим полушариям. В случае же Юпитера недипольные компоненты сосредоточены только в северном полушарии. Однако ни одна из существующих теорий не предсказывала реальную структуру магнитного поля газового гиганта.

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