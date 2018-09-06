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На севере Красноярья откроется центр космического мониторинга

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К началу 2019 года, в МЧС планирует открыть центр космического мониторинга в Дудинке, передает «Наш Красноярский край».

Он станет вторым по счету на территории края и шестым — по стране. Такие центры, в частности, уже работают в Москве, Владивостоке, Вологде, Мурманске и Крансноярске.

Все эти учреждения занимаются приемом и обработкой снимков с орбиты. С начала года они получили более 12 тысяч снимков по пожарной обстановке от восьми отечественных и десяти иностранных спутников.

В свою очередь сотрудники МЧС, после анализа данных, доводят информацию до органов власти с целью предпринять меры к минимизации последствий опасных природных явлений.

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