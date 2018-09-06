Череда неудач лишила пенсионера крупного денежного выигрыша

Житель британского города Гримсби, графство Линкольншир, лишился крупного выигрыша в лотерею из-за травмы и в результате едва не погиб в огне. Об этом сообщает сайт Grimsby Live.

Неудачи 78-летнего Барри Эндерби начались, когда он ехал на велосипеде и столкнулся с автомобилем, который внезапно сменил полосу и оказался перед ним. Пенсионер упал, повредил ногу и забыл про лотерею, в которую играл каждую неделю.

Материалы по теме Мне бы твои проблемы Самые нелепые жалобы людей на жизнь

В последний момент Эндерби заметил свой промах и поспешил за лотерейным билетом. Велосипед был сломан, поэтому ему пришлось ковылять на больной ноге. В результате он опоздал на 15 минут и не успел поучаствовать в розыгрыше. Вскоре объявили результаты тиража. Выпали те самые числа, которые всегда указывал пенсионер: номер его дома и дни рождения дочерей. Он мог выиграть 10 тысяч фунтов стерлингов (877 тысяч рублей).

Знакомые решили утешить опечаленного Эндерби и отвели в паб. Вернувшись домой, пенсионер поставил сковороду с картошкой на плиту и задремал. Пока он спал, кухня загорелась, но его разбудила пожарная сигнализация. «Я плеснул воду на плиту. Это было худшее, что я мог сделать», — говорит он. Его усилия привели к тому, что пламя взмыло еще выше, расплавило вентилятор вытяжки и испортило потолок. Выручили пожарные, которых вызвали соседи.

В августе сообщалось, что жительница американского штата Нью-Йорк Мэри Уилсон (Mary Wilson) много лет отмечала в лотерейном билете приснившиеся ей числа и выиграла миллион долларов.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!