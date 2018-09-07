Найден способ приблизиться к скорости света

Ученые Калифорнийского технологического института в Пасадене (США) разработали супертонкий наноматериал, изготовленный из кремния и диоксида кремния, который позволит космическим зондам разогнаться до 20 процентов скорости света. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам исследователей, структура материала позволит конвертировать волны инфракрасного (ИК) света в импульс, который может ускорить аппарат до 60 тысяч километров в секунду. Использование такого солнечного «паруса» позволит зондам достичь ближайших звезд в течение десятилетий, а не тысячелетий. Однако для разгона будут использованы не фотоны, которые излучаются солнцем, а лазер, посылающий пучки ИК-радиации.

Трудность создания «паруса» состоит в том, что даже для маленьких аппаратов площадь поверхности, улавливающей фотоны, должна быть большой. В свою очередь, материал должен быть очень легким, чтобы его собственная масса не мешала разгону, но и не быть хрупким. Кроме того, он должен выдерживать высокие температуры, возникающие при бомбардировке фотонами, и излучать энергию в виде тепла. Разработанный материал позволяет улавливать достаточное количество света без перегрева.

Кремний обладает необходимым для разгона показателем преломления (отношением скоростей света в среде и в вакууме), а диоксид кремния обеспечивает высвобождение тепла. Оптимальное соотношение этих компонентов необходимо будет установить в последующих экспериментах.

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