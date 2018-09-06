Обнаружен движущийся со сверхсветовой скоростью загадочный объект

Астрономы обнаружили струю частиц, которая была испущена во время события GW170817 — столкновения и слияния двух нейтронных звезд, которое было зарегистрировано в августе 2017 года. Хотя ее собственная скорость лишь немногим меньше скорости света, для наблюдателей на Земле возникает иллюзия, что джет перемещается в четыре раза быстрее света. Об этом сообщается в пресс-релизе EurekAlert!.

Наблюдения проводились с помощью радиоинтерферометра Very Long Baseline Array (VLBA) — антенной решетки со сверхдлинными базами, состоящей из 10 радиотелескопов. Спустя 75 дней после слияния нейтронных звезд ученые обнаружили область, испускающую радиоизлучение, и она перемещалась столь быстро, что ее можно было объяснить джетом — сверхбыстрой струей плазмы.

По словам ученых, струя очень узкая, она отклоняется лишь на 20 градусов от линии, соединяющей нейтронные звезды и Землю. Небольшой угол является причиной иллюзии сверхсветового движения, однако настоящая скорость джета очень высока и составляет более 97 процентов скорости света.

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