Пойман загадочный ритмичный сигнал из далекой галактики

Астрономы Ягеллонского университета в Кракове (Польша) обнаружили ритмичные колебания в гамма-излучении блазара Markarian 501 (Mrk 501), который удален от Земли на 456 миллионов световых лет. Точная причина этого явления пока неизвестна. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Блазары представляют собой активные ядра галактик с релятивистскими струями (джетами), направленными в сторону наблюдателя. Таким образом, они представляют собой разновидность квазаров, все из которых имеют в центре сверхмассивную черную дыру. Markarian 501 относится к лацертидам — мощным источникам электромагнитного излучения, которые испускают радиацию во всех диапазонах спектра.

Ученые проанализировали данные, полученные при наблюдении Mrk 501 с помощью орбитальной обсерватории Fermi Gamma-ray Space Telescope в период с августа 2008 года по июнь 2018 года. Они обнаружили отчетливые квазипериодические колебания, повторяющиеся примерно каждые 332 дня. Однако при этом изменения в интенсивности гамма-лучей ослабевали в течение последних лет.

Вероятными причинами явления исследователи называют присутствие в блазаре двойной сверхмассивной черной дыры; изменения момента импульса, в результате которых джеты меняют свое направления; прецессию аккреционного диска под воздействием крутящего момента.

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