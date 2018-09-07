В российском роддоме нашли советскую бутылку с жалобным письмом о жизни в СССР

Бригада строителей, работающих в челябинском роддоме областной клинической больницы №3, нашла стеклянную бутылку с письмом от плотников, датированным 1980 годом. Фотографии послания оказались в распоряжении портала 74.ru.

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По данным издания, письмо было запечатано в бутылке из-под водки «Русская». Плотники 5-го разряда пожаловались на свою зарплату.

«С продуктами вроде-бы и ничиво а вот мяса мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет всё заграницу неграм Камбоджи, Индии, Ирану, Кореи. Вобщем жить не очень легко. В мире не спокойно. Войны, войны», — сетовали рабочие (орфография и пунктуация сохранены).

По данным 74.ru, в пресс-службе больницы о находке не слышали, но подтвердили, что в роддоме идет ремонт и работают строители.

В феврале пресс-служба Управления ФСИН России по Челябинской области сообщала, что в тюрьме Верхнеуральска нашли тайник с рукописями 1930-х годов. Там размещался специальный политический изолятор НКВД. Из текстов рукописей сотрудники ведомства сделали вывод о том, что заключенные собирались на общие собрания и обсуждали политическую и экономическую ситуацию в СССР и зарубежных странах.

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