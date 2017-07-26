Забытую капсулу с посланием потомкам нашли в новосибирской школе

Во время ремонта школы №111 в Новосибирске рабочие нашли в стене капсулу с посланием учеников, написанным в 1967 году. Об этом в среду, 26 июля, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора учебного заведения Галина Дежнева.

«Мы планируем зачитать письмо на школьной линейке, а затем, скорее всего, разместим его в школьном музее», — сказала она, отметив, что нынешняя администрация ничего о послании не знала.

Капсулу замуровали в год 50-летия советской власти и, по задумке, ее должны были вскрыть в 1980-м. В письме было обещание хорошо учиться, собрать металлолом для постройки моторного вагона трамвая, завершить оборудование спортплощадки и изучить жизненный путь Владимира Ленина.

В сентябре прошлого года у города Злоценец в Польше нашли капсулу времени, заложенную 80 лет назад нацистами в орденсбургском учебном лагере. В послании, хранившемся в медном цилиндре, нашли газеты, датированные апрелем 1939 года, монеты, фотографии Гитлера и его запрещенная в России как экстремистская книга «Майн Кампф».

