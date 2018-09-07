Жителям Смоленска пригрозили штрафом за неявку на выборы

На улицах Смоленска появились объявления о том, что за неявку на выборы жителям грозит штраф. Об этом сообщает SmolNews.ru.

Объявления разместили на дверях подъездов. «Напоминаем, что в связи с изменениями в законодательстве с 1 июля 2018 года устанавливается административная ответственность за однократную неявку на выборы без уважительной причины в виде штрафа в размере до 2000 рублей», — говорится в тексте листовки.

Горожанам напоминают, что ближайшие выборы состоятся 9 сентября, и просят «быть внимательными» и «не забыть принять участие в голосовании». Под объявлением стоит подпись «Избирком СО».

9 сентября в России состоится единый день голосования. Он включает в себя прямые выборы 26 глав регионов, 16 региональных парламентов и другие голосования. В Смоленске пройдут выборы в областную думу.

Никакой ответственности за неявку на выборы в российском законодательстве не предусмотрено.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!