Террориста в США защитят словами Трампа

Публикации президента США Дональда Трампа в Twitter могут помочь адвокатам в защите подсудимого Сайфулло Саипова, совершившего террористический акт в американском городе Нью-Йорке в октябре 2017 года. Об этом сообщает New York Post.

По мнению адвокатов, требование Трампа приговорить Саипова к высшей мере наказания — давление на судей. Слова президента сделали работу министерства юстиции предвзятой, теперь судьи не смогут беспристрастно подойти к вынесению приговора, пишет газета.

«Если суд не приговорит [Саипова] к смертной казни, то на него обрушится общественное порицание, кроме того, судьи, возможно, потеряют работу», — сказал адвокат защиты. Он также пояснил, что как только мужчина был арестован, американский лидер начал оказывать давление на генерального прокурора с требованием «двигаться побыстрее» и «казнить Саипова».

31 октября 2017 года находившийся за рулем арендованного грузовика Саипов умышленно совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. Выбежавший из салона мужчина со словами «Аллаху Акбар!» начал стрелять по людям. В результате погибли 8 человек, еще 12 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Саипову были выдвинуты обвинения в терроризме. Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Американский лидер заявил, что мужчина заслуживает высшей меры наказания, в своем Twitter он написал: «Нью-йоркский террорист с удовольствием просил повесить флаг "Исламского государства" в своей больничной палате. (...) ОН ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР!».

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