В Крыму женщину смыло потоком ливня

Youtube / югялта.рф все о Крыме

Во время сильного ливня Пушкинская улица в крымской Ялте превратилась в горную реку. Течение оказалось настолько сильным, что смыло женщину. Видео произошедшего опубликовал на YouTube один из очевидцев.

Пострадавшую бросились спасать сразу несколько мужчин. Им пришлось быстро бежать, чтобы догнать женщину, которую поток увлек на десятки метров. В результате, ее удалось спасти, передает РИА Новости

Инцидент произошел в четверг, 6 сентября.

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