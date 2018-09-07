Вор в законе Зураб Кутаисский спрятался у тещи

В подмосковном Одинцово сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего вора в законе Зураба Маргвелашвили (Енделадзе), известного в криминальных кругах как Зура Кутаисский, за нарушение миграционного законодательства, передает «ПраймКрайм».

Сотрудники полиции в присутствии понятых зачитали авторитету решение заместителя министра внутренних дел о нежелательности его дальнейшего пребывания на территории России с пожизненным запретом на въезд. Издание опубликовало видео.

Youtube / PrimeCrimeRu

По оперативной информации, в последние шесть месяцев вор в законе нелегально проживал в Нижегородской области на жилплощади своей тещи.

В феврале он вышел из Егорьевского депортационного центра, где провел два с половиной года, поскольку ни одна страна не согласилась признать его своим гражданином.

Маргвелашвили уже трижды ловили в России и выдворяли из-за нежелательности его пребывания в стране.

Последний раз его задерживали в 2016 году в аэропорту Шереметьево, куда он приехал встречать тещу.

По данным «ПраймКрайм», воровской титул он получил в ноябре 2008 года в составе большого отряда послушных Деду Хасану авторитетов.

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