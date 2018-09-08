Пентагон решил придумать убийцу «Кинжалов»

Научное агентство Министерства обороны США (DARPA) разработало концепт перехватчика Glide Breaker в ответ на создание в России гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом пишет The Drive.

Задумка представляет собой небольшой летательный аппарат, «кинетически воздействующий» на угрозу — не обладающий боезарядом, а сбивающий цель прямым попаданием. Издание уточняет, что разработка «похожа на попытку пулей сбить другую пулю».

Перехват гиперзвуковых ракет на последнем отрезке полета практически невозможен, несмотря на то, что курс ракеты просчитан средствами ПВО. «Цель программы Glide Breaker заключается в том, чтобы лишить противника гарантий успеха и внести неопределенность в случае применения им гиперзвукового оружия», — утверждают в DARPA, не приводя подробностей концепта.

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2 марта глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен предложил сосредоточиться на средствах космического базирования для предупреждения запуска и ликвидации баллистических ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов. «Такой датчик мог бы отследить ракету на среднем участке баллистической траектории (когда находящаяся вне атмосферы боеголовка отсоединилась от носителя — прим. «Ленты.ру»), а также наблюдать и находить из космоса другие возникающие угрозы», — заявил он.

1 марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил о наличии в распоряжении страны оружия, которое способно «гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны». В настоящее время аэробаллистическими ракетами обладают Россия, Китай и Израиль, в распоряжении которых в разной степени готовности имеются «Кинжал», CH-AS-X-13 и Rampage соответственно.

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