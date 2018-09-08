Четырехкратный олимпийский чемпион перенес микроинфаркт

Четырехкратный олимпийский чемпион, спринтер Майкл Джонсон перенес микроинфаркт. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«На прошлой неделе я неожиданно перенес транзиторную ишемическую атаку или микроинфаркт. Хорошая новость заключается в том, что сейчас я дома с семьей, решил все вопросы с сердцем и уже добился большого прогресса на пути к полному выздоровлению», — рассказал Джонсон.

Американец четыре раза выигрывал золотую медаль Олимпийских игр. В 1992 году он стал первым в эстафете 4 по 400 метров, в 1996-м выиграл личные забеги на 200 и 400 метров, в 2000-м первенствовал на 400-метровой дистанции. Помимо этого, Джонсон восемь раз выигрывал чемпионат мира.

Джонсон завершил карьеру в 2000 году. После этого он работал экспертом в британских СМИ.

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