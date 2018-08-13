Истекшая кровью бегунья вспомнила о «махачах» в ММА после победы в марафоне

Белорусская бегунья Ольга Мазуренок, у которой во время марафонского забега на чемпионате Европы открылось кровотечение, прокомментировала итоговую победу. Слова спортсменки приводит Sputnik.

«Очень тяжело дался бег. Причем дело не в том, что у меня пошла из носа кровь. На тренировках это у меня порой случается. Более того, едва проснувшись, останавливала кровь. Поэтому в ходе бега важно было просто ее остановить — никакого испуга не было. Другое дело, как это смотрелось со стороны. Наверное, бойцы в боях без правил в концовках своего махача выглядят приличнее. Надеюсь, мама была на работе и этого не видела», — сказала Мазуренок.

Марафон состоялся 12 августа. Мазуренок преодолела дистанцию за 2 часа 26 минут 22 секунды. Спустя полчаса после начала забега у 29-летней спортсменки началось носовое кровотечение, она воспользовалась влажным полотенцем. В итоге спортсменка одержала победу, опередив француженку Клеменс Кальвин на шесть секунд.

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